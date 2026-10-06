Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi MİT operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi MİT operasyonuyla yakalandı

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Gaziantep\'te 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi MİT operasyonuyla yakalandı
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Gaziantep Şahinbey'de FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Gaziantep'te 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi şahıs, jandarma ve MİT operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü. bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.U. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde yakalandı.

Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen R.U. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
Millî İstihbarat TeşkilatıGaziantep3. SayfaŞahinbeyJandarmaGüvenlikGüncelTerörSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi MİT operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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