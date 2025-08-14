Gaziantep\'te 7 Katlı Binanın Terasında Yangın Çıktı

Gaziantep'te 7 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi Mustafa Yılmaz Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, terasın tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Alev topuna dönen yangını itfaiye söndürdü

Kısa sürede alev topuna dönen ve terası saran yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP