Gaziantep'te 710 Bin TL'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 710 Bin TL'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep\'te 710 Bin TL\'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında Şehitkamil ilçesinde 710 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirirken, 3 şüpheli şahsı yakaladı. Şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

02.09.2024 15:44
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Gaziantep'te 710 bin TL'lik kaçak malzeme ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şehitkamil ilçesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsa ait iş yeri ve ikametlerinde adli arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri 710 Bin TL olan, kaçak malzeme ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 710 Bin TL'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 710 Bin TL'lik Kaçak Malzeme Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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