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Gaziantep'te 9 kişinin ölümüne neden olan sürücü 6 kuralı ihlal etmiş

GAZİANTEP - Gaziantep'te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Tanker sürücüsünün trafikteki 6 kuralı ihlal ettiği ve azami hız limitini aştığı belirlendi.

Kaza, 7 Mayıs 2024 tarihinde İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyreden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarpmıştı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralanmıştı.

9 kişinin ölümüne neden olan sürücü 6 kuralı ihlal etmiş

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda, tanker sürücüsünün 6 trafik kuralını ihlal ettiği, azami hız limitini aştığı belirlendi. Raporda, beton yüklü aracın sürücüsünün hız limitini aştığı, yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığı, dikkatsiz, özensiz ve kontrolsüz araç kullandığı, fren izinin ise bulunmadığı vurgulandı.