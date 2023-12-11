 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te açık kapılı otomobil tepki çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te açık kapılı otomobil tepki çekti

Gaziantep'te İpekyolu karayolu üzerinde ilerleyen otomobilin kapısının, arka koltuğa konulan yük nedeniyle açık olduğu görüldü. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

Gaziantep\'te açık kapılı otomobil tepki çekti
11.12.2023 - 17:46,
Abone Ol

Trafikte kapısı açık şekilde yük taşıyan araç trafiği tehlikeye attı

GAZİANTEP - Gaziantep'te İpekyolu Karayolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün arka koltuğa koyduğu yük nedeniyle kapısı açık olduğu görüldü. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

Olay, Gaziantep İpekyolu istikameti Baş pınar Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, arka koltuğunda eşya taşıyan otomobil sürücüsü eşyaları sığdırmak için karayolunda kapısı açık şekilde hareket etti. Kameralara yansıyan görüntülerde, araç sürücüsünün araç hareket halindeyken kapısı açık şekilde yolculuk ettiği saniye saniye görüldü.

Kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye atarak yolda seyir halinde olmaya devam etti. Bu anlar, karayolunda seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Başpınar, İpekyolu, Güvenlik, Trafik, 3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te açık kapılı otomobil tepki çekti - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:33:24. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te açık kapılı otomobil tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement