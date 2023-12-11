Gaziantep\'te açık kapılı otomobil tepki çekti

Trafikte kapısı açık şekilde yük taşıyan araç trafiği tehlikeye attı

GAZİANTEP - Gaziantep'te İpekyolu Karayolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün arka koltuğa koyduğu yük nedeniyle kapısı açık olduğu görüldü. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

Olay, Gaziantep İpekyolu istikameti Baş pınar Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, arka koltuğunda eşya taşıyan otomobil sürücüsü eşyaları sığdırmak için karayolunda kapısı açık şekilde hareket etti. Kameralara yansıyan görüntülerde, araç sürücüsünün araç hareket halindeyken kapısı açık şekilde yolculuk ettiği saniye saniye görüldü.

Kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye atarak yolda seyir halinde olmaya devam etti. Bu anlar, karayolunda seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.