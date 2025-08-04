Gaziantep'te Aile İçi Cinayet ve Tutuklamalar - Son Dakika
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Gaziantep'te Aile İçi Cinayet ve Tutuklamalar

Gaziantep\'te Aile İçi Cinayet ve Tutuklamalar
04.08.2025 19:08
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29 yaşındaki Eyüp Tiryaki'nin ölümüyle baba ve amca tutuklandı, diğer aile üyeleri delil kararttı.

Gaziantep'te aile içi kavgada öldürülen 29 yaşındaki şahsın babası ve amcası tutuklandı. Soruşturma neticesinde diğer aile üyelerinin de delilleri yok etmeye ve olayı gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Haziran'da Karkamış ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki'nin öldürülmesi olayı ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde teknik takip ve saha çalışması yapıldı. Jandarma Asayiş Timleri ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.T., M.T., M.T., N.T., M.T., A.T., F.Y., B.Y., R.T., B.T. ve M.T. isimli şahısların cinayet olayı ile ilgili suç delillerini yok ettiği ve olayı gizlediği tespit edildi.

Çapraz sorguya alınan aile üyesi 11 şüpheli, delilleri yok ettiklerini ve cinayeti maktulün kardeşine yıktıklarını itiraf etti

Ekipler, söz konusu şahısları yakalamak için adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler, çapraz sorguya alındı. Sorguda şüpheliler kasten öldürme olayının suç delillerini yok ettiklerini, suçu gizlediklerini ve suç delillerini kararttıklarını, cinayet olayını ise maktulün kardeşi İ.H.T'ye yıktıklarını itiraf etti.

Katil zanlısı baba ve amca tutuklandı

Yasal işlemlerin ardından M.T., M.T., M.T., N.T., M.T., A.T., F.Y., B.Y., R.T., B.T. ve M.T. isimli 11 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden baba M.T. ve amca R.T. tutuklanırken, diğer aile üyeleri M.T., M.T., N.T., M.T., A.T., F.Y., B.Y., B.T. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Haziran'da Karkamış ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 29 yaşındaki Eyüp Tiryaki ile ağabeyi H.T. (30) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken olaya baba M.T. ve diğer aile üyeleri de dahil oldu. Kavga sırasında iddiaya göre ağabey, yanında bulunan tabanca ile kardeşi Eyüp Tiryaki'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ve Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Aile İçi Cinayet ve Tutuklamalar - Son Dakika

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