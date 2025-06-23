Gaziantep'te Karkamış'a bağlı Çiftlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Eyüp T., evlerinin bahçesinde babası Muhsin T. ve ağabeyi İbrahim Halil T. ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunlar, Eyüp T.'ye isabet etti.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 29 yaşındaki Eyüp T., kurtarılamadı
Olayın ardından baba ile ağabey, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te aile içi kavga cinayetle bitti: Baba ve ağabey gözaltında - Son Dakika
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