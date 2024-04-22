Gaziantep'te alacak verecek kavgasında bir şahıs dövülerek öldürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te alacak verecek kavgasında bir şahıs dövülerek öldürüldü

Gaziantep'te alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından dövülerek öldürülen bir kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

22.04.2024 20:28
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Gaziantep'te bir kişi, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu şahısların saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

TEKME-TOKAT DÖVÜLDÜ

Olay, dün gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Devrim Keleş ile husumetli olduğu bir grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında husumetli olduğu 4 şahıs tarafından öldüresiye dövülen Devrim Keleş ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Keleş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Feci olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Kavga, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te alacak verecek kavgasında bir şahıs dövülerek öldürüldü - Son Dakika

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