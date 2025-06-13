Gaziantep\'te Anız Yangını: Jandarma Yavru Köpekleri Kurtardı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki anız yangında alevler arasında mahsur kalan anne ve 8 yavruyu köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün sabah başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden yangın 8 saatlik çalışma ile kontrol altına alınabildi. 500 dönüm anız ve bir çok ağacın zarar gördüğü yangın nedeniyle bir çok hayvan da telef oldu. Yangından korkarak panikle alana dağılan ve alevler arasında kalan anne ve 8 yavru köpeği için ise ekipler seferber oldu. Jandarma ekipleri anne ve yavrularının alandan toplayarak yuvasına kavuşturdu. Anne köpek askere teşekkür edercesine öpmeye çalışmasıyla duygu dolu anlar yaşandı. Yangın sırasında zor anlar yaşadıklarının anlatan Zeliha Topal köpeklerini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, "Yangında yavru köpeklerimizi kurtaran jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" dedi. - GAZİANTEP