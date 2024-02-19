Gaziantep'te otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep\'te otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 17 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen otodan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaparak, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

19.02.2024 09:43
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Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Araban İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, 17 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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