Gaziantep\'te aranan 155 şüpheli, özel harekat destekli operasyonla yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 155 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon çerçevesinde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru malzemelere el konuldu. Operasyon sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 şüpheli ile farklı suçlardan aranan 118 şüpheli olmak üzere toplam 155 aranan şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.