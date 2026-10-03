Gaziantep'te aranan 155 şüpheli, özel harekat destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te aranan 155 şüpheli, özel harekat destekli operasyonla yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep\'te aranan 155 şüpheli, özel harekat destekli operasyonla yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel harekat desteğiyle düzenlenen operasyonda 155 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 ve farklı suçlardan aranan 118 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 155 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon çerçevesinde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru malzemelere el konuldu. Operasyon sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 şüpheli ile farklı suçlardan aranan 118 şüpheli olmak üzere toplam 155 aranan şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGaziantep3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey’in sözleri fikrini değiştirmiş Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey'in sözleri fikrini değiştirmiş
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
15:10
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni...
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
14:46
Mansur Yavaş’a açıkça soruldu: AK Parti’ye geçecek misiniz
Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
14:19
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe üyeliğinden ihracı için süreç resmen başlatıldı
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe üyeliğinden ihracı için süreç resmen başlatıldı
14:18
TFF’de düğüm çözüldü İşte hakemleri atayacak isimler
TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler
13:53
Fon mağduruna çifte müjde Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 15:19:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Gaziantep'te aranan 155 şüpheli, özel harekat destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei