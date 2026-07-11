Gaziantep'te Aranan 25 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Aranan 25 Şahıs Yakalandı

Gaziantep\'te Aranan 25 Şahıs Yakalandı
11.07.2026 11:19
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Gaziantep'te jandarma denetimlerinde 25 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu madde ve ceza uygulandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 25 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Şok Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Mülki ve adli makamların koordinesinde 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamada, 5 bin 63 kişi ile bin 374 araç sorgulandı, 2 bin 30 araç ise Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) üzerinden kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 10 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 4 araç ise trafikten men edildi. Uygulamalarda ayrıca 5 gram amfetamin ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan, yol izin belgesi bulunmadığı tespit edilen 78 yabancı uyruklu şahıs hakkında da gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Aranan 25 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Aranan 25 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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