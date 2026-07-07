Gaziantep'te polis ekipleri tarafımdan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerde 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde "hırsızlık" suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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