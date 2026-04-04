Gaziantep\'te ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın

Gaziantep'te ayakkabı imalathanesinde çıkan ve yanındaki iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Şehitkamil ilçesi GATEM Sayacılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ayakkabı imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. İçerideki yanıcı maddeler nedeniyle hızla büyüyen ve bitişikteki bir dükkana daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP