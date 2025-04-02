Gaziantep'te Bayram Denetimleri: 2,9 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te Bayram Denetimleri: 2,9 Milyon TL Ceza

Gaziantep\'te Bayram Denetimleri: 2,9 Milyon TL Ceza

Gaziantep'te bayram boyunca jandarma ekipleri 826 araca 2,9 milyon TL ceza uyguladı.

02.04.2025 12:13
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bayram süresince yaptığı denetimlerde 826 araca 2 milyon 903 bin TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince 484 araç, 484 trafik ve otoyol jandarması timi olmak üzere toplam bin 301 personel, 12 adet seyyar-mobil radar ve 6 adet dron destekli denetimler yaptı.

826 araca toplam 2 milyon 903 bin 103 TL idari para cezası

Gerçekleştirilen denetimlerde 83 bin 125 şahıs ile 44 bin 20 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda 826 araca toplam 2 milyon 903 bin 103 TL idari para cezası uygulanırken 471 işyeri kontrol edilerek 352 aranan şahıs yakalandı. Ekipler, 104 aracı trafikten men ederken 26 şahsa toplam 193 bin 799 TL idari para cezası uyguladı, 62 yabancı uyruklu şahsa da izin belgesiz seyahat etmekten 138 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde yapılan aramalarda ise 3 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 800 metre kaçak avlanmada kullanılan ağ, 95 gram esrar, 40 gram skunk, 10 gram metamfetamin, 64 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Bayram Denetimleri: 2,9 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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