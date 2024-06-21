Gaziantep'te Bayram Tedbirleri Kapsamında 358 Araç ve Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep'te bayram tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 358 araç ve sürücüsüne 1 milyon 426 bin 97 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 358 araç ve sürücüsüne 1 milyon 426 bin 97 TL cezai işlem uygulandı. 33 araç ise trafikten men edildi. - GAZİANTEP