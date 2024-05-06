Gaziantep'te beton tankerinin çarptığı minibüste hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te beton tankerinin çarptığı minibüste hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Gaziantep\'te beton tankerinin çarptığı minibüste hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, beton tankerinin karşı şeride geçerek çarptığı yolcu minibüsünde hayatını kaybeden 9 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kazada ayrıca 11 kişi yaralandı ve tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.05.2024 22:02
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçtiği kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Kaza, İslahiye ilçesi Hassa karayolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyir eden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 11 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin 4'ünün öğrenci olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Kazada hayatını kaybeden 9 kişinin kimlikleri tespit edildi. Feci kazada Şükrü Sağlam, Sena Taşkın, Ümran Yıldırım, Elif Görmez, Rakibe Erinmez, Sultan Erinmez, Sude Çelik, Hatice Gönen ve Sibel Sağlam hayatını kaybetti. Kazada yaralananların ise Sude Taşkın, Ayşem Yıldırım, Songül Sıla Kılıç, Mehmet Erinmez, Enes Oğuz, Zeynep Gök, Mehmet Sağlam, Samet Saydam, Latif Örs ve Emine Yener olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te beton tankerinin çarptığı minibüste hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi - Son Dakika

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