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Gaziantep'te Beyran Siparişi Tartışması: İş Yeri Basıldı, Ateş Açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Beyran Siparişi Tartışması: İş Yeri Basıldı, Ateş Açıldı

Gaziantep'te beyran siparişinin fiyatıyla ilgili yaşanan tartışma sonucunda bir kişi iş yerini basarak iş yeri sahibini ve oğlunu darp etti. Ardından rastgele ateş açıldı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep\'te Beyran Siparişi Tartışması: İş Yeri Basıldı, Ateş Açıldı
18.12.2023 - 16:15,
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Gaziantep'te sipariş ettiği beyranın fiyatının 20 TL fazla olduğu gerekçesiyle telefonda tartışma yaşayan bir kişi arkadaşlarıyla birlikte iş yerini basıp iş yeri sahibini ve oğlunu önce darp etti, ardından iş yerine gelerek rastgele ateş etti.

Olay, dün 16.27'de Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi beyran siparişi verdi. Verilen beyranın fiyatının lokantada 100 TL, siparişte ise 120 TL olduğu iddia edildi. Bunun üzerine sipariş veren kişi telefonda iş yeri sahibiyle önce tartıştı daha sonra küfürleşti. Yaşanan küfürlü tartışma sonrası beyranı sipariş eden şahıs 9 arkadaşıyla birlikte iş yerini bastı. Silahların kullanıldığı olayda şans eseri kimse vurulmadı.

Silahla iş yerini bastıkları an güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Olay sırasında saldırganlar tarafından baba ve oğlu darp edildi. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganların yeri sahibini ve oğlunu darp ederek olay yerinden uzaklaştıkları, ardından silahlarla geri geldikleri anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Şahinbey, Saldırı, Güvenlik, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Beyran Siparişi Tartışması: İş Yeri Basıldı, Ateş Açıldı - Son Dakika


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