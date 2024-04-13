Gaziantep\'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı

Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada cinayet zanlısı 2 kardeş tutuklandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahsın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga sonrası yakalanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden B.C.İ. ve M.İ. isimli 2 kardeş tutuklandı. Diğer 5 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Olay, bayramın 2. günü Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu 2 aile arasında araç park etme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Diğer aile fertlerinin de dahil olduğu tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Hannan Şahin (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cinayet zanlısı 2 kardeş tutuklandı
Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.C.İ., M.İ., Y.Y., B.K., M.S., B.K.H. ve A.D. isimli 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden B.C.İ. ve M.İ. isimli 2 kardeş cinayet zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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