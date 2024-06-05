Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda evde ciddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

05.06.2024 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Yaprak Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası sokakta büyük panik yaşanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın sonrası evde mahsur kalanları çıkardıktan sonra alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Yangında dumandan etkilenen 2'si bebek 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Büyük korku ve paniğe neden olan yangın sonrası evde de ciddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Bebek, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
14:04 İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
13:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
13:44 Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 15:36:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2'si bebek 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement