Gaziantep'te Büyükbaş Hayvan Hırsızı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Büyükbaş Hayvan Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Gaziantep\'te Büyükbaş Hayvan Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kurban bayramı öncesi hayvan hırsızlıklarını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda İslahiye ilçesinde bir çiftlikten çalınan 10 adet büyükbaş hayvanın şüphelisi suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıs, çaldığı hayvanlarla birlikte gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

29.05.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 10 adet büyükbaş hayvan çaldığı tespit edilen şüpheli şahıs çaldığı hayvanlarla beraber suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kurban bayramı öncesi hayvan hırsızlıklarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda İslahiye ilçesinde bir hayvan çiftliğinden 10 adet büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarının alınması üzerine JASAT (Jandarma Dedektifleri) şüpheliyi yakalama çalışmalarına başladı. Yapılan titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda çiftlikte çalışan ve hayvanların bakımıyla ilgilenen S.C isimli şahsın çiftlik sahibinin çiftlikten ayrılmasının ardından 10 adet büyükbaş hayvanı çaldığı tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahıs, çaldığı büyükbaş hayvanlar ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken gözaltına alınan S.C. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Gaziantep, İslahiye, Jandarma, Kurban, Hayvan Hakları, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Büyükbaş Hayvan Hırsızı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:28:49. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Büyükbaş Hayvan Hırsızı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement