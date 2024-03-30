Gaziantep\'te Çalıntı Araç Motoru Satışı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Bursa'da Tesla Marka Elektrikli Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halinde olan bir Tesla marka elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek terk etti. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, tamamen yanarak küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.