Gaziantep\'te yoğun yağış sonrası cami avlusu çöktü

Gaziantep'te iki gündür etkili olan yoğun yağış nedeniyle bir caminin avlusunda çökme meydana geldi. Çökme sırasında kimsenin olmaması faciayı önlerken olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Gaziantep'te 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak sonrası Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'nde bulunan Ali Erçelebi Cami'nin avlusunda çökme meydana geldi. Çökmenin, yoğun yağış sonrası zeminin yumuşamaması nedeniyle avludaki şadırvan kısmında meydana geldiği öğrenildi. Çökme sırasında olay yerinde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

Çökme sonrası olay yerine gelen Şahinbey Belediyesi ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçti. Belediye ekipleri çökmenin olduğu bölgede çalışma başlattı. - GAZİANTEP