Gaziantep\'te Camide Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Gaziantep'te bir caminin bodrum katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Hacı Nezire Eruslu Camii'nin bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bodrum katı tamamen sardı. Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında caminin bodrum katında maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP