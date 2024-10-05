Gaziantep\'te Çember Operasyonu: 223 Şahıs Tutuklandı

3.Sayfa

Gaziantep'te jandarma ekipleri son 1 ay içerisinde yaptığı çember operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 223 şahsı yakaladı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eylül ayı içerisinde il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik "Çember" operasyonu yaptı. İcra edilen operasyonlarda, hırsızlık, narkotik, yaralama, dolandırıcılık, tehdit, ruhsatsız silah taşıma, bilişim, görevini yaptırmamak için direnme, adam öldürme, cinsel ve diğer suçlardan aranan (223) şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP