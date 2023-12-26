 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çember Operasyonuyla 292 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çember Operasyonuyla 292 Şüpheliyi Yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan ceza almış ve firari durumunda olan şahıslara yönelik Çember Operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında aranan 292 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çember Operasyonuyla 292 Şüpheliyi Yakaladı
26.12.2023 - 12:57,  Güncelleme: 12:58
Abone Ol

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı çeşitli suçlardan ceza almış ve firari durumunda olan şahıslara yönelik Çember Operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde aranan 292 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 19-25 Aralık 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle çeşitli suçlardan ceza almış ve firar durumunda olan şahıslara yönelik çember operasyonu düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 292 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 38'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep, Jandarma, Çember, Güvenlik, Ceza, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çember Operasyonuyla 292 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika


13:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Özerklik' çıkışına sert yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40
2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki

Son Dakika
13:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02 Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54 Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:40 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25 Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15 MHP Lideri Bahçeli'den DEM Parti'ye sert yanıt: Teröristleri imha edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 14:22:31. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çember Operasyonuyla 292 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement