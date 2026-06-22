Gaziantep'te 8 yıl önce araçta öldürülen iki kişinin davası yeniden başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te 8 yıl önce araçta öldürülen iki kişinin davası yeniden başladı

Gaziantep\'te 8 yıl önce araçta öldürülen iki kişinin davası yeniden başladı
22.06.2026 12:31
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Gaziantep'te 2018'de araçlarında öldürülen Esat Sönmez ve Özkan Türker'in davası, bozma kararı sonrası yeniden görüldü. Sanıklar suçlamaları reddederken mahkeme, kamera kayıtlarının iyileştirilmesine karar verdi.

Gaziantep'te 8 yıl önce aracının içinde öldürülen Esat Sönmez ile Özkan Türker davası bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Ali S., "Benim olayla bir ilgim yok. Bana iftira atılıyor" dedi.

Gaziantep'te 2018 yılında Şehitkamil ilçesinde park halindeki aracının içinde öldürülen Esat Sönmez (30) ile Özkan Türker (19) davası Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Bozma sonrası görülen 2'nci duruşmada maktullerin ailesi ve avukatları ile tutuklu sanıklar Mehmet B., Mehmet Ali S., tutuksuz sanık Yılmaz Ç. ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan maktullerin aileleri, suçluların cezalandırılmasını istedi.

"Ben olayı annemden öğrendim"

Duruşmada savunma yapana sanık Mehmet B., olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, maktulün kuzeni olduğunu savundu. Diğer tutuklu sanık Mehmet Ali S., "Benim olayla bir ilgim yok. Bana iftira atılıyor. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanık Yılmaz Ç. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Duruşma ertelendi

Dosyadaki kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için yetkili yerlere gönderilmesini isteyen mahkeme heyeti, tutuklu yargılama dikkate alınarak bazı sanık ve tanıklar hakkında zorla getirme emri verdi. Heyet, sanıklar Mehmet B. ve Mehmet Ali S.'nin tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devam etmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 75 nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içerisinde oturan Esat Sönmez (30) ile Özkan Türker (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobili kurşunlayan şahısların kaçtığı bilgisi alınırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olay yeri çalışmasının ardından cenazeler otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatmıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 8 yıl önce araçta öldürülen iki kişinin davası yeniden başladı - Son Dakika

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