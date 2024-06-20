Gaziantep'te çıkan kavgada şüpheli yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgada silahlı tehdit ve bıçaklı yaralama olayının şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde 2 aile arasında arazi bekçisi ücreti anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı ve bıçaklı kavga olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde silahla tehdit ve bıçakla yaralama suçlarından 2 şüpheli yakalandı. Olayda kullanılan tüfek ve bıçak ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslardan M.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.C. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP