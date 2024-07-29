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Gaziantep'te çıkan yangında 30 dönüm ormanlık alan zarar gördü

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası dumanları fark eden mahalle sakinleri 112'yi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Çıkan yangına, 1 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.