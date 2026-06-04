Gaziantep'te Çocuklara Dayak Dava Kararı - Son Dakika
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Gaziantep'te Çocuklara Dayak Dava Kararı

Gaziantep\'te Çocuklara Dayak Dava Kararı
04.06.2026 10:06
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Gaziantep'te, iki kız çocuğunu döven dayı ve yengesine toplam 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Gaziantep'te, 3 yıl önce dayısı, yengesi ve kuzenleri tarafından markette öldüresiye dövülen iki kız çocuğunun davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıklar Abdo Y., Feride Y. ve Gülperi K.'nin, çocuklar D. ve H.'ye yönelik 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlediklerinin sabit olduğuna hükmederek her bir mağdur için 5'er yıl olmak üzere sanıkların ayrı ayrı toplam 10'ar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Gaziantep'te, dayısı, yengesi ve kuzenleri tarafından markette iki kız çocuğunu öldüresiye döven sanıkların yargılanmasına ilişkin davanın karar duruşma Gaziantep 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davalı taraf, taraf avukatları, sanık avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Çocukların ailesi ise sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar Abdo Y. ve Feride Y. ve Gülperi K.'nin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını birlikte işlediklerini belirterek hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklara 10'ar yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdo Y., Feride Y. ve Gülperi Y.'nin, çocuklar D. ve H.'ye yönelik 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlediklerinin sabit olduğuna hükmederek her bir mağdur için 5'er yıl olmak üzere sanıkların ayrı ayrı toplam 10'ar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın ertelenmesi ve adli para cezasına çevrilmesi taleplerini ise reddetti.

Dosya kapsamında çocuklar D. ve H. hakkında Gülperi Y.'ye yönelik basit yaralama suçundan açılan birleşen davada ise D.'ye bin 650 TL, H.'ye ise 2 bin 250 TL adli para cezası verildi. Ancak mahkeme, her iki çocuk hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek 3 yıl denetim süresi uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan mahkeme, Abdo Y., Feride Y. ve Gülperi Y. hakkında H.'ye yönelik kasten yaralama suçundan, Gülperi hakkında ise ayrıca tehdit suçundan açılan davalarda suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 12 Ağustos 2023 yılında Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için bir zincir markete giren H. (16) ve D. (14) isimli iki kardeş, ağabeylerinin 3 yıl önce boşandığı eski eşinin A.Y., F.Y., G.K. ve A.Y. isimli yakınları tarafından takip edilerek market içerisinde sıkıştırıldı. İki kardeş marketten çıkarak kaçmak isterken, kendilerini takip eden 4 şahsın saldırısına uğradı. Kız çocuklarının vazo ile kafalarına vurulma anları ile tekme tokat ve yumruklu saldırıya uğrama anları ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırganların elinden güçlükle alınan 2 kız çocuğu, olay sonrası kaldırıldıkları hastanede 2 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Çocuklara Dayak Dava Kararı - Son Dakika

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