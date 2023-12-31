Gaziantep\'te Damat Dehşeti: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Gaziantep'te yeni yıla saatler kala damat dehşeti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kayınvalidesi ve kayınbabasını yaraladıktan sonra intihar etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te cinnet getiren damat, tartıştığı kayınbabası ile kayınvalidesini ağır yaraladıktan sonra aynı tabanca ile intihar etti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Cengizhan Sayın bilinmeyen bir nedenle evine geldiği kayınbabası ve kayınvalidesi ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası cinnet getiren damat, kayınbaba Hüseyin Kurt ve kayınvalide Selime Kurt'u tabanca ile ateş ederek ağır yaraladı. Şahıs, daha sonrasında ise aynı tabanca ile kafasına sıkarak intihar etti. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, intihar eden damadın hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan kayınbaba ile kayınvalide ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.