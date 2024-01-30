 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te damat dehşeti: Silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te damat dehşeti: Silahlı saldırı anı kamerada

Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek, eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı silahla vurarak öldüren, kızını ve baldızını ağır yaralayan Halil Çağlar'ın silahlı saldırı anı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Olaya ilişkin vatandaşlar tarafından çekilen kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Halil Çağlar, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti. Eşiyle yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşine ve eşinin ailesine kurşun yağdırdığı anlar yer aldı. Ayrıca Halil Çağlar, eşini ve ailesine kurşun yağdırdıktan sonra aracına binerek Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine kaçtığı görüldü. Öte yandan, komşu ve aile fertleri korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.

30.01.2024 - 11:33,
Abone Ol

Gaziantep'te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek, eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı silahla vurarak öldüren, kızını ve baldızını ağır yaralayan Halil Çağlar'ın silahlı saldırı anı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün meydana gelen gelen olayda Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek

eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı silahla vurarak öldürmüş, kızı Nimet Çağlar ve Baldızı Adile Oymak'ı yaralamıştı. yaşanan olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birinin silahla vurup eve koşarak diğer aile fertlerine ateş ediyor. daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor.

Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Olaya ilişkin vatandaşlar tarafından çekilen kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Halil Çağlar, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti. Eşiyle yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşine ve eşinin ailesine kurşun yağdırdığı anlar yer aldı. Ayrıca Halil Çağlar, eşini ve ailesine kurşun yağdırdıktan sonra aracına binerek Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine kaçtığı görüldü. Öte yandan, komşu ve aile fertleri korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.

Gaziantep\'te damat dehşeti: Silahlı saldırı anı kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yüksel Çağlar, Ahmet Oymak, Şanlıurfa, Gaziantep, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te damat dehşeti: Silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika


11:51
Avrupa, Semih Kılıçsoy için sıraya girdi! İşte Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan 4 kulüp Avrupa, Semih Kılıçsoy için sıraya girdi! İşte Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan 4 kulüp
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02
Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor

Son Dakika
11:51 Avrupa, Semih Kılıçsoy için sıraya girdi! İşte Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan 4 kulüp
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Davutoğlu bana başbakanlık teklif etti
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55 Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:05:35. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te damat dehşeti: Silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement