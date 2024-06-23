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Gaziantep'te dehşet: 70 yaşındaki adam 68 yaşındaki karısını öldürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, 68 yaşındaki karısını tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Araban ilçesi kırsal Dağdancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki M.E. Mercandağı, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 68 yaşındaki karısı Fatma Mercandağı'na köy taziye evi yakınında tüfekle ateş etti. Olay sonrası vurulan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eşi tarafından vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Mercandağı'nı ilk müdahalenin ardından ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mercandağı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı koca gözaltına alındı

Olay sonrası katil zanlısı M.E. Mercandağı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.