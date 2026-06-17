Gaziantep\'te Dolandırıcılık Operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları "yüksek kazanç" vaadiyle dolandıran organize suç örgütü deşifre edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, düşük gelirli kişileri para karşılığında banka ve kripto para hesapları açmaları için yönlendirdiği, bu hesaplara ait internet ve mobil bankacılık uygulamalarını kullandığı, GSM hatları temin ettiği ve hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanmak üzere farklı illerdeki kişilerle irtibatlandırdığı tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin kripto para şirketlerine aktarılmasının ardından ATM'lerden çekildiği belirlendi.

14 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında tespit edilen 37 şüpheliye yönelik Gaziantep merkezli Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İzmir, Konya, Mersin, Kastamonu, Antalya ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 30 cep telefonu, 28 SIM kart, 1 harici disk, 1 tablet, 5 hafıza kartı, 1 SSD ve 11 USB bellek ele geçirildi.

175 milyon liralık para hareketi tespit edildi

Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin son bir yıl içerisinde kullandığı 120 banka hesabı ile 75 kripto para hesabında toplam 175 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP