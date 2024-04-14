Gaziantep\'te Döviz Bürosu Çalışanı Yanlışlıkla 3 Tam Altın Verdi

Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı, yoğunluk sırasında 7 tam altın vereceği müşterisine dalgınlıkla 10 tam altın verdi. Yanlış işlem sonucu verdiği 3 tam altın, döviz bürosuna 49 bin 500 TL'ye mal oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Olay, 9 Nisan Salı günü Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, Bir müşteri 7 tam altın almak için döviz bürosuna geldi. Döviz bürosu çalışanının bir anlık dalgınlığı sonucu yanlış işlem yapmasıyla birlikte 115 bin 80 TL aldığı müşterisine 7 tam altın yerine 49 bin 500 TL fazla olacak şekilde 10 tam altın verdi. İşlemi tamamlanan ve altınları alan vatandaş döviz bürosundan ayrılırken o anlar ise bürodaki güvenlik kameralarına yansıdı. Döviz bürosu çalışanları vatandaşa seslenerek fazla aldığı 3 tam altını geri getirmesini istedi.
"7 tam altın yerine 10 tam altın verdik"
Bayram öncesi yoğunluktan dolayı müşterilerine 49 bin 500 TL değerinde fazla altın verdiklerini belirten döviz bürosu sahibi Aslan Kocaardıç, "Bayramdan önceki gündü. Bizim çalışma arkadaşlarımızdan birisi yoğunlukta müşteriden aldığı 115 bin 80 TL'ye 7 tam altın vermesi gerekirken 10 tam altın veriyor. Dolayısıyla 3 tam altın fazla veriyor. Şuan ki kur ve altın fiyatlarına göre bu 49 bin 500 TL'ye tekabül ediyor. Gelen kişi duyarlı bir vatandaştı. O gün kalabalıkta biz de farkına varmadık. Alan vatandaş da farkına varmamıştır diye düşünüyoruz. Duyarlı bir vatandaş olduğu için farkına vardığında getireceğini düşünüyoruz" dedi
"Vatandaşın altınları getirmesini büyük bir umutla bekliyoruz"
Vatandaşın duyarlı olup 3 adet tam altını geri getirip teslim etmesini isteyen Aslan Kocaardıç, yoğunluk dolayısıyla vatandaşları bekletmemek adına hızlı hareket ettikleri için bu olayın yaşadığını ifade etti. Kocaardıç, "Ortada bir emek var, az bir para değil. 3 tam altın 50 bin TL'ye yakın para ediyor. Yazık, günah. Getirmezse bu para çalışan arkadaşımızın kesesinden çıkacak. Vatandaşın o 3 tam altını getirmesini büyük bir umutla bekliyoruz. Bu tarz olaylar müşteri yoğunluğu, bayram yoğunluğu gibi anlarda müşteriyi bekletmemek ve bir an önce işlemleri tamamlamak adına hızlı hareket ediyoruz. Ondan dolayı böyle olaylar gerçekleşebiliyor. Bundan önceki bu tarz yaşadığımız olaylarda vatandaşlar farkına varınca getirip teslim ediyordu. Aynı düşünceyi davranışı bu müşterimizden de bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Döviz Bürosu Çalışanı Yanlışlıkla 3 Tam Altın Verdi - Son Dakika
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