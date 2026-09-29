Gaziantep'te drift yapan 10 araca 566 bin TL ceza kesildi, BMW'ye 186 bin TL verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te drift yapan 10 araca 566 bin TL ceza kesildi, BMW'ye 186 bin TL verildi

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Gaziantep\'te drift yapan 10 araca 566 bin TL ceza kesildi, BMW\'ye 186 bin TL verildi
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Gaziantep'te trafiğe açık yolda drift ve konvoy yaparak yolu kapatan 10 araca toplam 566 bin TL cezai işlem uygulandı. BMW sürücüsüne 186 bin TL ceza verilerek araç 30 gün trafikten men edildi, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te drift ve konvoy yaparak yolu trafiğe kapatan 10 araca toplam 566 bin TL cezai işlem uygulandı. Araçların drift ve konvoy yaparak yolu kapatma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiğe açık yolda drift ve konvoy yaparak yolu kapatan araçlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde, sosyal medyada yayınlanan bir aracın düğün konvoyunda drift yaparken çekilen görüntüleri ihbar kabul edilerek araç ve sürücüsü tespit edildi.

Drift yapan araca 186 bin TL ceza ve 30 gün men

Yolu trafiğe kapatarak drift atan BMW marka lüks aracın sürücüsüne 186 bin TL cezai işlem uygulanarak araç 30 gün süreyle trafikten men edildi. Hakkında yasal işlem yapılan araç sürücüsü çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konvoy yapan 9 araca toplam 380 bin TL ceza

Aynı noktada düğün konvoyu yaparak yolu kapattığı tespit edilen 4 araca da ayrı ayrı 90'ar bin TL olmak üzere 360 bin TL cezai işlem uygulanarak araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Düğün konvoyu arkasındaki diğer 5 araca ilgili kanun maddelerince 20 bin TL cezai işlem uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 10 araca toplam 566 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
GaziantepOtomobil3. SayfaGüvenlikGüncelBmwSon Dakika

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