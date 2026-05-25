Gaziantep\'te Dronlu Kurban Pazarı Denetimi

Gaziantep'te polis ekiplerince kurban pazarlarında dron destekli denetimler yapıldı. Denetimler çerçevesinde alıcı ve satıcı vatandaşlara sesli komut veren dron ile sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında dron destekli denetim yaptı. Dron destekli denetimler çerçevesinde kurban pazarlarındaki alıcı ve satıcı vatandaşlara sesli dron ile sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. Şüpheli şahısların kimlik sorguları yapılarak muhtemel olumsuzlukların önüne geçildi.

Ekipler, denetimlerin süreceğini belirtti. - GAZİANTEP