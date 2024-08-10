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Gaziantep'te elyaf fabrikasında korkutan yangın

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir elyaf fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken fabrikada ciddi oranda maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir elyaf fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı fabrikada yer yer soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 işçi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken yangının çıktığı fabrikada ciddi oranda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.