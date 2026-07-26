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Gaziantep’te en acı kaza

Gaziantep’te en acı kaza
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Gaziantep’te kavşaktan dönerken otomobilin kapısının açılması sonucu yola savrulan 2 yaşındaki Tevfik Mert Cihan, başka bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kavşaktan dönerken otomobilin kapısının açılması sonucu yola savrulan 2 yaşındaki Tevfik Mert Cihan, başka bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonundan çıktıktan sonra evlerine gitmek üzere seyir halinde olan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kapısı açıldı. Kapının açılmasıyla birlikte araçta bulunan anne ile 2 yaşındaki oğlu Tevfik Mert Cihan yola savruldu.

Bu sırada ışıklardan dönüş yapmakta olan başka bir otomobil, yola düşen minik Tevfik'in üzerinden geçti. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Şehitkamil OSB Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaşındaki Tevfik Mert Cihan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Tevfik'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, kavşakta dönüş yaptığı sırada yola savrulan çocuğun üzerinden geçtiği iddia edilen otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep’te en acı kaza - Son Dakika

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