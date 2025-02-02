Gaziantep'te Feci Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı

Gaziantep'te otomobil, otobüs ve tırın karıştığı feci kaza: 1 ölü, 19 yaralı
GAZİANTEP - Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında otomobil, otobüs ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası otomobil ve tır yanarak kül oldu.
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