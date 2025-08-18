Gaziantep'te Feci Kaza: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gaziantep'te Feci Kaza: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Feci Kaza: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
18.08.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda lastik patlaması sonucu devrilen kamyonda sürücünün oğlu hayatını kaybetti.

Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda lastiği patladıktan savrularak devrilen mermer yüklü kamyonda sürücünün 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Feci kaza, öğle saatlerine doğru Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. (33) idaresindeki 34 CJC 377 plakalı mermer yüklü kamyon, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan kamyon, refüje çarparak devrildi. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde, kamyonda babası ile yolculuk yapan 7 yaşındaki Osman Uğur Yangın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, tamamlanan otopsi ve diğer işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili adli tahkikat başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, gaziantep, 3-sayfa, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Feci Kaza: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Arda Güler’in 2 yıldır beklediği an geldi Arda Güler'in 2 yıldır beklediği an geldi
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar

15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 16:48:31. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Feci Kaza: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.