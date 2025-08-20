Gaziantep\'te Feci Kaza: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te geri manevra yapan kamyonetin altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kaza, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi 47021 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AHD 569 plakalı Uğurlu Çeyiz firmasına ait kamyonet, geri geri giderken 9 yaşındaki yabancı uyruklu Emine Berut'a çarptı. Kamyonetin altında kalan kız çocuğunu görenler büyük panik yaşarken, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu Emine Berut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, cenaze ise yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP