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Gaziantep'te feci kaza...Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Satırhöyük mevkiinde tıra çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı ilçesi Satırhöyük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AFJ 317 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.