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Gaziantep'te FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olan 123 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olan 123 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olan 123 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlar sonucunda FETÖ/PDY üyesi olan 81 kişi ile PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarda aranan 42 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep\'te FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olan 123 şüpheli yakalandı
09.01.2024 - 09:36,
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Gaziantep'te FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak suçundan aranan 123 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonda FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan 81 şüpheli şahıs ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda ise 42 aranan şahıs yakalandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olan 123 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olan 123 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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