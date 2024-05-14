Gaziantep'te firari hırsızlık suçlusunun yakalanması - Son Dakika
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Gaziantep'te firari hırsızlık suçlusunun yakalanması

Gaziantep\'te firari hırsızlık suçlusunun yakalanması

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahsı Şahinbey ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

14.05.2024 16:18
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yurt genelinde aranan şahıslara yönelik "Çember" operasyonları düzenledi. 8. JASAT tarafından koordinesinde yürütülen titiz planlama takip ve çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde saklandığı tespit edilen adrese yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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