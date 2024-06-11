Gaziantep'te Firari Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te, adam öldürme suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyon neticesinde adam öldürme suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. isimli şahıs, JASAT ekibi tarafından Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP
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