Gaziantep\'te Fırat Nehri\'nde Kaybolan Çocuk Aranıyor

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk, kısa süre sonra gözden kayboldu. Nehirde kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.

Olay, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Ahmet K., serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Diğer ekipler ise nehirde kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP