Gaziantep\'te Genç Kız Taksinin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yaşındaki Meryem Şahan, yol geçerken ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yolun karşı tarafına geçmek isteyen 21 yaşındaki genç kız, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Nisan günü akşam saatlerinde Binevler Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Meryem Şahan'a hareket halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari taksi çarptı. Olay sonrası metrelerce savrularak yere düşen Meryem Şahan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaza anları saniye saniye kamerada

Genç kızın ölümüne neden olan feci kaza anları ise arkadaki başka bir aracın ön cam kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen ticari taksinin seyir halindeyken aniden yola çıkan Meryem Şahan'a çarpma ve sonrasında genç kızın metrelerce savularak yere düşme anları yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 14:26:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.