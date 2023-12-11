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Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep\'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
11.12.2023 - 19:33,
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Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Baş pınar 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından dolayı fabrikada maddi hasar oluştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Son Dakika


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