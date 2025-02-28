Gaziantep'te polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında hudut kapılarında operasyon yapıldı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ile başkasına ait pasaport ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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